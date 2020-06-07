Запуск новейшего российского спутника "Глонасс-К" вновь перенесен

Так, если верить данным анонимного собеседника агентства, состояться запуск должен был с космодрома "Плесецк" уже в ближайшее время, но практически в последний момент было принято решение о его переносе на конец июля, причем связан перенос непосредственно с производством самого спутника.

”Старт отложен на конец июля, предварительно на 29-е число, но не исключен дальнейший перенос запуска из-за задержек в производстве спутника”, — заявил собеседник РИА Новости.

Стоит отметить, что данный перенос не является первым: изначально планировалось, что спутник отправят на орбиту еще в марте текущего года, но затем запуск перенесли на май, затем на конец июня, середину июля, а теперь и на конец июля.