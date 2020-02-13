Запуск новейшей российской ракеты перенесли на конец 2021 года

А связан данный перенос с тем, что инженеры, занимающиеся разработкой южнокорейского спутника, который и планировалось отправить на российской ракете, заявили о неготовности своего аппарата. На данный момент специалисты из Южной Кореи готовятся к приезду в космодром Плесецк для изучения инфраструктуры “Ангары”.

Напомним, что на сегодняшний день единственным полноценным запуском легкой ракеты “Ангара-1.2ПП” можно считать лишь тот пуск аппарата, который случился в июле далекого 2014 года, с все того же космодрома Плесецк.