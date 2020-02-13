Наука и технологии
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Запуск новейшей российской ракеты перенесли на конец 2021 года
Это будет первый коммерческий запуск данного космического аппарата
Как стало известно, генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева Алексея Варочко официально объявил о том, что что первый коммерческий запуск новейшей российской ракеты “Ангара” перенесен на конец 2021 года.
А связан данный перенос с тем, что инженеры, занимающиеся разработкой южнокорейского спутника, который и планировалось отправить на российской ракете, заявили о неготовности своего аппарата. На данный момент специалисты из Южной Кореи готовятся к приезду в космодром Плесецк для изучения инфраструктуры “Ангары”.
Напомним, что на сегодняшний день единственным полноценным запуском легкой ракеты “Ангара-1.2ПП” можно считать лишь тот пуск аппарата, который случился в июле далекого 2014 года, с все того же космодрома Плесецк.