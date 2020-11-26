Запуск PlayStation 5 был назван лучшим в истории Sony

Согласно опубликованным компанией данным, запуск новой приставки стал самым масштабным в ее истории. Однако стоит отметить, что представители Sony не стали размещать доказательства громкого заявления, поэтому пользователям остается лишь поверить компании на слово. Напомним, что за первый день продаж PlayStation 4 пользователи купили 1 млн копий.

О том, что запуск консоли нового поколения оказался лучшим в истории компании объявила и американская Microsoft с ее Xbox Series X. В то же время, как и Sony, компания не стала делиться цифрами, которые подтвердили бы ее слова.