Наука и технологии
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Запуск PlayStation 5 был назван лучшим в истории Sony
Ранее Microsoft подобное говорила о запуске Xbox Series X
Sony поделилась результатами запуска нового поколения консоли. Так, по словам представителей японской компании, именно запуск PlayStation 5 стал самым лучшим в истории Sony.
Согласно опубликованным компанией данным, запуск новой приставки стал самым масштабным в ее истории. Однако стоит отметить, что представители Sony не стали размещать доказательства громкого заявления, поэтому пользователям остается лишь поверить компании на слово. Напомним, что за первый день продаж PlayStation 4 пользователи купили 1 млн копий.
О том, что запуск консоли нового поколения оказался лучшим в истории компании объявила и американская Microsoft с ее Xbox Series X. В то же время, как и Sony, компания не стала делиться цифрами, которые подтвердили бы ее слова.