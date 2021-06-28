Запустилась первая в мире фабрика по производству искусственного мяса

Наука и технологии
Сегодня в 13:36
Запустилась первая в мире фабрика по производству искусственного мясаЕжедневно будет выпускаться до 500 кг продукта
Как стало известно, компания из Израиля Future Meat Technologies наконец-то запустила фабрику по производству искусственного мяса. Предприятие стало первым подобным на планете. Оно будет каждый день производить до 500 кг «курятины», «свинины» и «баранины».
В Future Meat Technologies взяли «традиционную» технологию, при которой продукт производится из живых клеток, которые выращиваются специалистами в лабораторных условиях. Работает это следующим образом: клетки выращиваются в биореакторах, в процессе питательным «бульоном» для них выступают те же вещества, что получают обычные животные.
При этом, что интересно, израильские эксперты дополнили процес своим ноу-хау. Они отказались от генетической модификации, вместо это сконцентрировав внимание на эффективном удалении отходов из питательной среды. Как оказалось, это позволило им десятикратно увеличить выход количество финальной продукции продукции из того же сырья.