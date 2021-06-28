Запустилась первая в мире фабрика по производству искусственного мяса

В Future Meat Technologies взяли «традиционную» технологию, при которой продукт производится из живых клеток, которые выращиваются специалистами в лабораторных условиях. Работает это следующим образом: клетки выращиваются в биореакторах, в процессе питательным «бульоном» для них выступают те же вещества, что получают обычные животные.

При этом, что интересно, израильские эксперты дополнили процес своим ноу-хау. Они отказались от генетической модификации, вместо это сконцентрировав внимание на эффективном удалении отходов из питательной среды. Как оказалось, это позволило им десятикратно увеличить выход количество финальной продукции продукции из того же сырья.