Зараженная коронавирусом женщина исцелилась без помощи врачей

Женщина сообщила, что умышленно отказалась от госпитализации, поскольку знала о дефиците мест в местных больницах. Кроме того, она отметила, что помощь в больницах была необходима пациентам с более серьезными симптомами. В качестве терапии Джиа На устроила себе 11-дневный карантин, в конце которого признаки коронавируса полностью прошли. Она отметила, что ключевую роль в ее исцелении сыграли препараты, которые ей назначил врач, в числе которых "Осельтамивир", "Авелокс", Lianhua Qingwen и "Арбидол". По словам женщины, сам коронавирус опасен лишь своим быстрым распространением.

Выздоровевшая женщина также отметила важность личной гигиены в борьбе с коронавирусом. По ее словам, она занималась ежедневной дезинфекцией и проветриванием дома, а также ввела в рацион легкие продукты.