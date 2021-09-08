Заражённые глистами люди легче переносят COVID-19

Как отмечается, в Африке люди переносят коронавирус легче, чем в развитых странах. Исследования показали, что иммунный ответ дают глисты, успокаивающие цитокиновый шторм, который является ответом организма на коронавирус, выделением Т-клеток, что стандартно при паразитарных инфекциях.

«Кроме того, кишечные паразиты изменяют микробиом кишечника хозяина, и эти изменения также влияют на иммунный ответ организма в последующем. Таким образом, организм человека с паразитарной инфекцией "уравновешивает" сверхактивную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирусную инфекцию, и её течение может иметь менее агрессивную форму», — отметила аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова.