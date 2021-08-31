Заражённый COVID-19 учитель снял маску во время урока и устроил «эксперимент» по распространению инфекции в школе

Если быть точнее, то девушка показала, как сложно контролировать процесс распространения новой коронавирусной инфекции. И это в условиях, когда члены общества стараются соблюдать правила безопасности.

Началось всё с того, что учительница, сама того не зная, пришла на работу, будучи инфецированной новейшим коронавирусом. Затем, во время урока, она ненадолго сняла маску. И в этот момент успела заразить часть своих учеников, сообщает Ars Technica.

По итогу даже несмотря на то, что 72% жителей района, в котором находилась школа, были вакцинированы, несколько десяткой детей всё же заразились.

Зарубежные эксперты и СМИ уже успели назвать произошедшее «невольным экспериментом», показывающим скорость распространения COVID-19. И в очередной раз убедились, что это настолько опасная «зараза», то способна передаваться даже в условиях, в которых люди целенаправленно стараются защитить себя от неё.