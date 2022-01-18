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Заразившийся омикрон-штаммом врач рассказал об особенностях болезни

На основе личного опыта
В сети появился пост, написанный врачом-реаниматологом Михаилом Чуйко. В нём он описывает протекание омикрон-штамма COVID-19, которым он сам заразился некоторое время назад.
Заразившийся омикрон-штаммом врач рассказал об особенностях болезни

Так, по словам специалиста, новая мутация инфекции имеет более высокую заразность, иные симптомы и короткий инкубационный период.

Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов.

Михаил Чуйко

Врач рассказал, что инкубационный период омикрон-варианта коронавируса составляет от одного до трёх дней. При этом начинается болезнь с насморка (реже с кашля), а таких ожидаемых симптомов как потеря обоняния чаще всего не бывает. Зато часть заболевших жалуются на ларингит с изменением голоса.

Температурный период не очень длительный — 2-3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры.

Михаил Чуйко
Источник: Lenta.ru
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