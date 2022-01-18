Заразившийся омикрон-штаммом врач рассказал об особенностях болезни

Врач рассказал, что инкубационный период омикрон-варианта коронавируса составляет от одного до трёх дней. При этом начинается болезнь с насморка (реже с кашля), а таких ожидаемых симптомов как потеря обоняния чаще всего не бывает. Зато часть заболевших жалуются на ларингит с изменением голоса.