Заразившийся омикрон-штаммом врач рассказал об особенностях болезни

Заразившийся омикрон-штаммом врач рассказал об особенностях болезниНа основе личного опыта
Так, по словам специалиста, новая мутация инфекции имеет более высокую заразность, иные симптомы и короткий инкубационный период.
Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов.
Врач рассказал, что инкубационный период омикрон-варианта коронавируса составляет от одного до трёх дней. При этом начинается болезнь с насморка (реже с кашля), а таких ожидаемых симптомов как потеря обоняния чаще всего не бывает. Зато часть заболевших жалуются на ларингит с изменением голоса.
Температурный период не очень длительный — 2-3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры.