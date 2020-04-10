Заразившихся коронавирусом россиян начали лечить переливанием крови переболевших

По словам раковой, данные процедуры были осуществлены врачами в столичной больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Известно, что данный способ лечения коронавирусной инфекции ранее уже был опробован за пределами России.

”Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса”, — поделилась Ракова, отметив, что плазмы, полученной от одного донора достаточно для лечения порядка двух-трех инфицированных.