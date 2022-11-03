23:12, 03 ноября 2022
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Зарубежная страна попросила Россию продать ей БМП-3 с новым боевым модулем «Синица»Машиной можно управлять дистанционно
Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что потенциальный заказчик, вероятно, зарубежное государство, проявило интерес к БМП-3 с боевым модулем «Синица».
Особенность этой боевой машины пехоты в том, что управлять ей можно дистанционно. Это позволит сберегать жизни экипажей.
«Такую технику можно использовать на самых опасных направлениях и сберечь жизни экипажей. Сейчас потенциальный заказчик выразил заинтересованность в машине, поэтому планируем сделать новые образцы для демонстрации», — рассказал Оздоев.
Напомним, боевой модуль «Синица» — усовершенствованное боевое отделение БМП-3. На вооружении стоят 100-мм пушка 2А70, 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм.