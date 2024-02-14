Зарубежные хакеры начали использовать российские устройства для DDoS-атак

То есть формально атаки на чью-либо инфраструктуру проводятся с российских IP-адресов, но на самом деле это делают из-за рубежа. Хакеры научились обходить блокировку по геолокации (GeoIP) и взламывать таким образом российские сетевые устройства.

По данным Qrator Labs, хакеры используют «серые прокси-серверы, размещённые в России». В качестве таких устройств могут служить домашние Wi-Fi-роутеры, хостинги, мобильные девайсы.

Как отмечается, за 4 квартал 2023 года было заблокировано 22,3 млн IP-адресов — на 120% и 19,25% больше по сравнению с 2 и 3 кварталами 2023 года соответственно.