Зарубежные компании начали пользоваться даркнетом для работы с Россией

Стороны договариваются с посредником в почте или Telegram. После согласования всех условий посредник получает деньги на SIM- или банковскую карту, а также свой гонорар в криптовалюте, есть также варианты в фиате.

Такие схемы придумывают не для преступных действий, а для обхода вторичных санкций и валютных блокировок. Даркнет используется для анонимности, в основном такой способ востребован компаниями из Азии, СНГ и Европы для экспорта товаров из России.

И если легальные компании берут за такие услуги комиссию в размере 8,5–10%, то в даркнете — 20–30%. Сумма оплаты за подобные услуги начинается со 100 тысяч рублей.