Зарубежные страны закупят у России новый автомат ближнего боя ШАК-12

22:34, 11 апреля 2023
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Зарубежные страны закупят у России новый автомат ближнего боя ШАК-12Из-за его тактико-технических характеристик
В холдинге «Высокоточные комплексы», который в ходит в структуру «Ростеха», сообщили об интересе со стороны иностранных заказчиков к российскому штурмовому автоматному комплексу ШАК-12.
Фото: Rostec.ru
Этот автомат разработан Конструкторским бюро приборостроения по заказу ФСБ в качестве высокоэффективного штурмового оружия для ведения ближнего боя. Автомат построен по схеме булл-пап, для стрельбы из него используется патрон СЦ-130 нескольких типов калибра 12,7 на 55 мм.
«Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам заинтересовал ряд зарубежных заказчиков», — ответили в холдинге «Высокоточные комплексы» на вопрос о закупке ШАК-12 зарубежными странами.