Зарубежные учёные раскрыли полезные свойства популярного в России овоща

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Зарубежные учёные раскрыли полезные свойства популярного в России овощаА их, как оказалось, очень много
Группа учёных из Японии провела исследование, результаты которого могут показаться особенно интересными жителями России. Всё дело в том, что согласно сделанным специалистами выводам, популярная у нас капуста способна предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости.
Связано это с тем, что овощ содержит в себе витамин U, который в свою очередь полезен для здоровья желудка и двенадцатиперстной кишки. Есть в нём и витамин К, оказывающий коагулирующее действие на кровь, останавливающий кровотечение и ускоряющий заживление травм.
Также не менее значима обогащённость капусты кальцием, что делает его «строительным материалом» для костей и зубов.
Отметим, что в медицине распространена практика, когда врач прописывает капусту беременным, так как в ней содержится фолиевая кислота, необходимая для производства красных кровяных телец и деления клеток.
Источник: Yahoo News Japan