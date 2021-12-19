Зарубежные учёные раскрыли полезные свойства популярного в России овоща

Связано это с тем, что овощ содержит в себе витамин U, который в свою очередь полезен для здоровья желудка и двенадцатиперстной кишки. Есть в нём и витамин К, оказывающий коагулирующее действие на кровь, останавливающий кровотечение и ускоряющий заживление травм.

Также не менее значима обогащённость капусты кальцием, что делает его «строительным материалом» для костей и зубов.

Отметим, что в медицине распространена практика, когда врач прописывает капусту беременным, так как в ней содержится фолиевая кислота, необходимая для производства красных кровяных телец и деления клеток.