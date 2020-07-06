Зарубежным компаниям запретят участвовать в эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в России

Также информационное агентство Интерфакс сообщило о том, что в поправках кабинета министров говорится о том, что подавать заявку на участие в эксперименте не может и российское юридическое лицо, уставный капитал которого на 50% и более состоит из капитала иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах.

Напомним, что чуть ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков рассказал о том, что законопроект об упрощении внедрения искусственного интеллекта в России может быть полностью принят уже до конца июля текущего года. При этом, по его словам, речь идет о проекте закона об установлении экспериментальных правовых режимов для упрощения появления и внедрения цифровых инноваций, таких как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других.