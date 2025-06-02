Зарядка смартфона до 100% сокращает срок службы аккумулятора

Эксперты из сервисного центра Cps-Ural предупредили, что привычка заряжать смартфоны и ноутбуки до 100% может сократить срок службы их аккумуляторов. Основная проблема в том, что литий-ионные и литий-полимерные батареи плохо переносят постоянные колебания заряда от низкого уровня до полного — это ускоряет износ и снижает ёмкость со временем. Особенно вредно, когда заряд поднимается выше 80-90% или падает ниже 20%.

Специалисты объяснили, что когда устройство достигает полной зарядки и при этом остаётся подключённым к сети, батарея испытывает постоянное напряжение. Это негативно влияет на химическую стабильность аккумулятора и уменьшает количество циклов зарядки, которое он может выдержать. Если при этом гаджет активно используется, например, во время просмотра видео или игр, возникает перегрев, который тоже плохо сказывается на состоянии батареи.

Чтобы решить эту проблему, некоторые производители уже внедрили умные технологии зарядки. Например, смартфоны умеют задерживать процесс на уровне 80%, а окончательно дозаряжать до 100% ближе к времени, когда пользователь обычно просыпается. В ноутбуках часто есть режим ограничения максимального заряда, что помогает сохранить батарею в устройствах, которые часто работают от сети. Такой подход помогает продлить жизнь аккумуляторов и избежать преждевременного износа.