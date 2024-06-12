Зарядный кейс новых наушников JBL получил мини-экран

Следом компания анонсировала модель Live Buds 3, также оснащенную сенсорным экраном на зарядном кейсе. Эти наушники поступят в продажу в Китае по цене $179.

Live Buds 3 оснащены 10-мм драйверами с неодимовыми магнитами и поддерживают пространственное аудио.

Встроенная функция обнаружения уха автоматически приостанавливает воспроизведение, когда вы снимаете наушники, и возобновляет его, когда вы их надеваете.