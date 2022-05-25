Защищающий от рекламы браузер DuckDuckGo отказался блокировать рекламные трекеры Microsoft

И, как оказалось, этот самый браузер, призванный также оберегать пользователей от слежки больших корпораций, не совсем корректно справляется с задачей.

Всё дело в том, что у DuckDuckGo есть соглашение, в рамках которого браузер компании позволяет сервисам Microsoft, таким как Linkedin и Bing, собирать данные о пользователях. При этом приложение также не блокирует их трекеры.

Изначально проблему обнаружил исследователь и основатель аналитического агентства Victory Medium Зак Эдвардс, после чего это подтвердил уже основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг.

В качестве причины такого поведения браузера он назвал соглашение с Microsoft о синдикации поиска, в рамках которого компания не может сделать больше.

Напомним, что DuckDuckGo запустил тестирование собственного браузера ещё в декабре 2021 года.