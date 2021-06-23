Защищённый браузер Brave обзавёлся собственным поисковиком

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Защищённый браузер Brave обзавёлся собственным поисковикомВнезапно, у DuckDuckGo появился соперник
В последнее время в интернете набирает популярность тема приватности и конфиденциальности личных данных. Apple добавляет соответствующий функционал в свою iOS, а поисковик DuckDuckGo набирает обороты. У последней, правда, по всей видимости, появился серьёзный конкурент.
Так, разработчики защищённого браузера Brave опубликовали в своём блоге свежий анонс. В нём они рассказали о запуске бета-тестирования собственного поисковика — Brave Search.
По словам создателей, новинка не отслеживает действия пользователей, в том числе связанные с кликами и поиском. Это сильно отличает её от конкурентов по типу Google или Яндекс.
При этом в дальнейшем разработчики намерены внедрить «курируемую сообществом модель открытого ранжирования для обеспечения разнообразия и предотвращения алгоритмических ошибок». Это также должно помешать возникновению цензуры.
Воспользоваться Brave Search могут все желающие как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Для этого достаточно перейти по ссылке.