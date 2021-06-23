Защищённый браузер Brave обзавёлся собственным поисковиком

Так, разработчики защищённого браузера Brave опубликовали в своём блоге свежий анонс. В нём они рассказали о запуске бета-тестирования собственного поисковика — Brave Search.

По словам создателей, новинка не отслеживает действия пользователей, в том числе связанные с кликами и поиском. Это сильно отличает её от конкурентов по типу Google или Яндекс.

При этом в дальнейшем разработчики намерены внедрить «курируемую сообществом модель открытого ранжирования для обеспечения разнообразия и предотвращения алгоритмических ошибок». Это также должно помешать возникновению цензуры.

Воспользоваться Brave Search могут все желающие как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Для этого достаточно перейти по ссылке.