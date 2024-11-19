Защита от Optitune заменит стекла Gorilla Glass в устройствах «известного производителя» уже в 2025 году

Уже в 2025 году их устройства будут оснащаться инновационной наноплёнкой, которая заменит привычные стекла Gorilla Glass.

Основное преимущество технологии Optitune — ультратонкое покрытие из безфторного полиорганосилоксана.

Оно не требует применения грунтовки и обеспечивает защиту от царапин, отпечатков пальцев, пыли и загрязнений. Кроме того, наноплёнка упрощает очистку поверхности устройства.

В компании заявляют, что покрытие отличается высокой химической устойчивостью, выдерживает перепады температуры и обладает минимальным углеродным следом, что делает его экологически выгодным решением.

По словам генерального директора Optitune Йорди Паулуса, это соглашение стало важным шагом для компании. «Не каждый день корпорации с капитализацией в триллионы доверяют маленькому растущему бизнесу», — отметил он.