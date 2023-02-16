Защита россиян от звонков мошенников с подменными номерами заработает до конца 2023 года

Сообщается, что уже сейчас к системе подключены четыре крупных оператора, цель которых — проверить 90% звонков. Она будет обнаруживать и блокировать звонки с поддельных номеров, делая перекрёстный запрос оператору связи.

Если звонок проходит без подмененного номера, оператор связи разрешает звонок абоненту.

По словам специалистов, следующим этапом станет устранение проблемы по использованию мошенниками Интернета для совершения телефонных звонков. В том числе это касается мессенджеров и звонков злоумышленников из-за рубежа.