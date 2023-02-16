Защита россиян от звонков мошенников с подменными номерами заработает до конца 2023 года

Защита россиян от звонков мошенников с подменными номерами заработает до конца 2023 годаСледующий этап — защита от подобных Telegram- и WhatsApp-звонков
Новостное агентство ТАСС выяснило, что правительство России намерено уже к концу 2023 года полностью запустить систему защиты от мошенников. Речь идёт об инструменте, блокирующем звонки с подменных номеров.
Фото: Российская газета
Сообщается, что уже сейчас к системе подключены четыре крупных оператора, цель которых — проверить 90% звонков. Она будет обнаруживать и блокировать звонки с поддельных номеров, делая перекрёстный запрос оператору связи.
Если звонок проходит без подмененного номера, оператор связи разрешает звонок абоненту.
По словам специалистов, следующим этапом станет устранение проблемы по использованию мошенниками Интернета для совершения телефонных звонков. В том числе это касается мессенджеров и звонков злоумышленников из-за рубежа.