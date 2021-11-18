Защитит даже от ядерного пепла: как устроен новейший комплекс С-550

Так, военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что наиболее вероятным принципом работы системы является кинетический перехват целей. Это достаточно продвинутый метод, который позволяет избежать даже образования «ядерного пепла» над головами жителей России в случае перехвата вражеских ракет.

В облаке плазмы сгорало всё — ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" при использовании прошлых моделей всё равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу — кинетическому перехвату. Дмитрий Литовкин

По мнению специалиста, С-550 вполне может стать «развитием системы А-135. Она, в свою очередь, хоть и останется на боевом дежурстве, но при этом пополнится новым эшелоном антиракет дальнего заатмосферного перехвата А-235 «Нудоль», а также её мобильным аналогом.