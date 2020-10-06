Защитная маска оказалась способна защитить от воспаления кожи

Как отметил специалист, ношение маски осенью может стать профилактикой хейлита - воспаления кожи и слизистой оболочки губ. Так, благодаря повышенному уровню влажности под маской уменьшаются риски пересыхания кожи и воспалительного процесса. Однако негативно маски могут сказаться на высыпаниях. ”Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность”, – поделился врач в беседе с радио Sputnik.

На сегодняшний день в России выявлено порядка 1 225 889 зараженных. Из них выздоровело 982 324 человек, а умерло 21 475.

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