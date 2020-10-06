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Защитная маска оказалась способна защитить от воспаления кожи
Однако может повлиять на высыпания
Помимо того, что маски являются способом защиты от коронавирусной инфекции, они также оказались способны ограничить воспаление кожи. Об этом рассказал врач-дерматолог Алексей Едемский.
Как отметил специалист, ношение маски осенью может стать профилактикой хейлита - воспаления кожи и слизистой оболочки губ. Так, благодаря повышенному уровню влажности под маской уменьшаются риски пересыхания кожи и воспалительного процесса. Однако негативно маски могут сказаться на высыпаниях. ”Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность”, – поделился врач в беседе с радио Sputnik.
На сегодняшний день в России выявлено порядка 1 225 889 зараженных. Из них выздоровело 982 324 человек, а умерло 21 475.
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