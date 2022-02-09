Наука и технологии
Сегодня в 22:24
1 мин.

Защитные линзы для работы за компьютером оказались бесполезными

Нужны с большим содержанием влаги
Доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, рассказала, что обычные линзы бесполезны во время работы за компьютером. По её словам, линзы никак не влияют на мерцание от экрана компьютера и связанную с этим усталость глаз.
Защитные линзы для работы за компьютером оказались бесполезными

Как отметила Шилова, проблема заключается в том, что человек по статистике, работая за компьютером, мало моргает — в среднем в 4 раза меньше — и по этой причине может развиться синдром сухого глаза. Но и в этой ситуации пользователю можно помочь.

Врач посоветовала подбирать линзы с большей степенью влагосодержания. Они более мягкие и хрупкие по сравнению с обычными линзами, поэтому срок их эксплуатации меньше. Но они дают важный эффект при работе за компьютером — увлажняют глаза.

«Такие линзы более мягкие и хрупкие, поэтому срок их использования короче. Кроме того, при подборе контактных линз учитывается и ещё один параметр — газопроницаемость. Он отвечает за насыщение глаза кислородом, это необходимо, чтобы избежать осложнений в виде гипоксии роговицы. В любом случае, линзы подбираются офтальмологом, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя», — посоветовала врач.

Источник: Газета.ru
Новости партнеров
Новости партнеров