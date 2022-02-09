Защитные линзы для работы за компьютером оказались бесполезными

Как отметила Шилова, проблема заключается в том, что человек по статистике, работая за компьютером, мало моргает — в среднем в 4 раза меньше — и по этой причине может развиться синдром сухого глаза. Но и в этой ситуации пользователю можно помочь.

Врач посоветовала подбирать линзы с большей степенью влагосодержания. Они более мягкие и хрупкие по сравнению с обычными линзами, поэтому срок их эксплуатации меньше. Но они дают важный эффект при работе за компьютером — увлажняют глаза.

«Такие линзы более мягкие и хрупкие, поэтому срок их использования короче. Кроме того, при подборе контактных линз учитывается и ещё один параметр — газопроницаемость. Он отвечает за насыщение глаза кислородом, это необходимо, чтобы избежать осложнений в виде гипоксии роговицы. В любом случае, линзы подбираются офтальмологом, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя», — посоветовала врач.