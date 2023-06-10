Защиту бронетехники для СВО улучшили

Для этого боевой модуль Б05Я01 «Бережок», устанавливаемый на БМП-2М, оснастили дополнительной защитой прицела наводчика и панорамного прицела командира. В защиту БТР-82АТ добавили бронезаслонку прицела с прорезями. Дополнительная защита предназначена для усиления защиты оптических приборов от пуль стрелкового оружия и осколков.

Боевая машина пехоты БМП-2М получила пушку 2А42, автоматический гранатомёт АГ-17, пулемёт и противотанковые ракеты «Корнет». Бронетранспортёр БТР-82АТ имеет пушку 2А72 калибра 30 мм и пулемёт.