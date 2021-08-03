Застрявшая под мостом российская артиллерийская установка попала на видео

Наука и технологии
Сегодня в 14:12
Застрявшая под мостом российская артиллерийская установка попала на видеоК счастью, никто не пострадал
В сети появилось достаточно интересное видео, на котором запечатлено то, как российский военный тягач застрял под мостом в Новосибирске. В этот самый момент он перевозил артиллерийскую установку САУ 2С7М «Малка».
По словам свидетелей произошедшего, из-за случившегося за тягачом образовалась полноценная автомобильная пробка. За вызволение установки из-под моста отвечала специальная служба эвакуации — своими силами она выбраться так и не смогла.
Что интересно, представители ЦВО уже выступили с опровержением этой информации. Они заявили, что остановка САУ 2С7М «Малка» была плановой.
Напомним, что артиллерийская установка вполне способна передвигаться самостоятельно. Выбор в пользу тягача был сделан исключительно с целью заботы о дорожном покрытии, которое могло быть разрушено, если бы «Малка» ехала без сторонней помощи.