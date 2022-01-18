Затемнение атмосферы Земли перечеркнёт все усилия по борьбе с изменением климата

Но, по мнению группы исследователей, состоящих из 60 человек, это приведёт к быстрому охлаждению планеты, что несёт в себе риски, превышающие любые «благие намерения». Никакие технологии геоинженерии не может адекватно контролировать ни одно государство, к тому же ни одна страна не в состоянии запустить в атмосферу ракеты с необходимым объёмом отражающих частиц.

Как утверждают специалисты, международное Парижское соглашение предполагает недопущение странами повышения мировой температуры выше 1,5 градусов по Цельсию той, что была зафиксирована в доиндустриальный период. Но этот порог всё равно будет превышен из-за неспособности соблюдать эти условия: углеродный след продолжает усиливаться.

Кроме того, по словам учёных, если по каким-либо причинам отражающие частицы перестанут регулярно выбрасываться в атмосферу, может наступить обратный эффект — «шок прекращения», в результате чего планета начнёт снова интенсивно нагреваться.

Также учёные отметили, что искусственное снижение радиационной силы Солнца, скорее всего, приведёт к нарушению муссонных дождей в Южной Азии и Западной Африке и может погубить урожай, получаемый в результате дождей, от которого зависят сотни миллионов людей.

В связи с этим учёные обратились к ООН с требованием на всех уровнях запретить исследования, финансирование и использование когда-либо технологий геоинженерии.