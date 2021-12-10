Завершен очередной этап в создании новой ракеты-носителя "Союз-5"

Сообщается, что эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу. После того как экспертиза завершится, проект представят на утверждение «Роскосмосу».



Речь идет о двухступенчатом носителе среднего класса, способном вывести на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза. В качестве места запусков «Союза-5» называли Байконур и плавучий космодром «Морской старт». Цена каждого запуска, по оценкам экспертов, будет составлять чуть больше 4 млрд рублей. Начало испытаний ракеты планируется в четвертом квартале 2023 года. Новый стартовый комплекс, разрабатывающийся для «Союза-5», получит название "Назарбаевский старт".