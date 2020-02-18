Завершен первый полет электрического беспилотника на солнечных батареях

Разработчики беспилотника, а именно компания BAE Systems и Prismatic, оснастили его крылья солнечными батареями, за счет чего PHASA-35 способен заряжаться днем и накапливать вспомогательную энергию в ночное время. По словам представителей, он может летать в стратосфере расстоянии до 20 км порядка 365 дней.

В результате первого полета, который состоялся с испытательного полигона Woomera Королевских ВВС Австралии, беспилотнику удалось пролететь на высоте двух км. Несмотря на то, что от самолета ожидали большего, разработчики отметили, что в последующие разы возможности PHASA-35 будут улучшаться.