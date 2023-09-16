Завершена сборка камеры для космического телескопа, поле зрения которого будет больше, чем у «Хаббла» в 200 раз

Завершена сборка камеры для космического телескопа, поле зрения которого будет больше, чем у «Хаббла» в 200 разЭто будет новая космическая обсерватория NASA
Американская компания Ball Aerospace и Центр космических полётов имени Годдарда завершили сборку камеры Wide Field Instrument (WFI) космического телескопа «Роман». Это будущая обсерватория NASA, которая будет размещена в открытом космосе.
© Вall Aerospace / NASA’s / Goddard Space Flight Center
Камера мощная — 300 мегапикселей. Вести наблюдения будет в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, при этом поле зрения этой камеры в 100-200 раз больше, чем у камер одного из мощнейших телескопов «Хаббл». После сборки WFI отправится на испытания в условиях искусственного космического пространства.
Интеграция камеры с телескопом «Роман» должна состояться в 2024 году, а в космос новейшая обсерватория NASA будет выведена в 2027 году на носителе Falcon Heavy.