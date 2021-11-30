Завершены испытания российского атомного ледокола "Сибирь"

Ледокол находился в акватории Финского залива более двух недель. За это время заводская сдаточная команда и экипаж судна проанализировали работу механизмов и оборудования ледокола. Специалисты испытали турбины, системы электродвижения, работу валопроводов и палубные механизмы. В том числе проверили скорость и маневренность «Сибири».



«Сибирь» заложили 26 мая 2015 года, а на воду спустили 22 сентября 2017 года. Ходовые испытания начались 16 ноября. Вскоре специалисты приступят к устранению предупреждений, выявленных в ходе тестов. «Росатому» ледокол хотят передать в этом году.



Представители проекта 22220 — самые крупные и наиболее мощные атомные ледоколы в мире. Мощность одного из из представителя составляет 60 мегаватт, он имеет водоизмещение 25 540 тонн. В состав экипажа входят 75 человек. Сообщалось, что Россия хочет построить пять новых ледоколов. Начать строить эти суда планируют в 2022 году.