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Завершены испытания российского атомного ледокола "Сибирь"

И уже заказано пять новых
Как сообщила пресс-служба Балтийского завода, завершились заводские ходовые испытания новейшего атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 типа «Арктика». Передача судна заказчику планируется до конца 2021 года.
Завершены испытания российского атомного ледокола "Сибирь"

Ледокол находился в акватории Финского залива более двух недель. За это время заводская сдаточная команда и экипаж судна проанализировали работу механизмов и оборудования ледокола. Специалисты испытали турбины, системы электродвижения, работу валопроводов и палубные механизмы. В том числе проверили скорость и маневренность «Сибири».

«Сибирь» заложили 26 мая 2015 года, а на воду спустили 22 сентября 2017 года. Ходовые испытания начались 16 ноября. Вскоре специалисты приступят к устранению предупреждений, выявленных в ходе тестов. «Росатому» ледокол хотят передать в этом году.

Представители проекта 22220 — самые крупные и наиболее мощные атомные ледоколы в мире. Мощность одного из из представителя составляет 60 мегаватт, он имеет водоизмещение 25 540 тонн. В состав экипажа входят 75 человек. Сообщалось, что Россия хочет построить пять новых ледоколов. Начать строить эти суда планируют в 2022 году.

Источник: РИА новости
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