Завершены съемки нового фильма Mortal Kombat

Чуть ранее стало известно о том, что фильм был перенесен с 5 марта на 15 января 2021 года — таким образом до выхода фильма на большие экраны остается чуть более года. Что интересно, это первый фильм в серии Mortal Kombat, получивший возрастной рейтинг “18+”, а значит зрители наконец-то смогут насладиться красочным Фаталити прямо на экране кинотеатров. Режиссером фильма выступил Саймон Маккуойд, а продюсерское кресло занял режиссер “Аквамена” Джеймс Ван.

Напомним, что первый фильм Mortal Kombat, вышедший в далеком 1995 году, до сих пор считается одной из лучших экранизаций игр. Единственное, что можно отметить в качестве недостатка той версии — это отсутствие фирменных Фаталити, ставших визитной карточкой серии.