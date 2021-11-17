Завершились испытания новейшего российского УМЗ "Клещ"

На момент написания этой статьи УМЗ подготавливали к государственным испытаниям. По словам одного из источников в оборонно-промышленном комплексе, «Клещ-Г» способен устанавливать минные заграждения, которые смогут задержать целые подразделения противника.



«Клещ-Г» создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают 270 минных кассет. Одна машина может поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.



Ранее сообщалось, что российские военные завершили испытания системы постановки интеллектуальных минных полей, которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ».