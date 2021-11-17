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Завершились испытания новейшего российского УМЗ "Клещ"Один такой способен заложить более тысячи мин
В России успешно прошли заводские испытания универсального минного заградителя на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ».
На момент написания этой статьи УМЗ подготавливали к государственным испытаниям. По словам одного из источников в оборонно-промышленном комплексе, «Клещ-Г» способен устанавливать минные заграждения, которые смогут задержать целые подразделения противника.
«Клещ-Г» создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают 270 минных кассет. Одна машина может поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.
Ранее сообщалось, что российские военные завершили испытания системы постановки интеллектуальных минных полей, которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ».
Источник: РИА новости