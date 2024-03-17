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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 22:23
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Завершился долгий судебный процесс против Tesla

Но "условия соглашения конфиденциальны"
Долгое судебное противостояние Оуэна Диаза против Tesla официально завершено: обе стороны достигли соглашения. Адвокат Лоуренс Орган, представляющий интересы Диаза, сообщил, что «стороны достигли дружественного урегулирования своих споров», но что «условия соглашения конфиденциальны».

Бывший оператор лифта известен тем, что подал иск на автомобильного производителя, обвиняя его в расовой дискриминации на рабочем месте. Он заявил, что стал жертвой дискриминации «прямо из времен Джима Кроу» как чернокожий человек. Диаз утверждал, что его коллеги оставляли рисунки свастики и расистские надписи на его рабочем месте и вокруг сборочного завода Tesla во Фримонте. Он также утверждал, что он и другие чернокожие работники были подвергнуты расистским оскорблениям, и что компания не принимала мер по урегулированию такого поведения, несмотря на многочисленные жалобы.

В 2021 году суд в Сан-Франциско обязал Tesla выплатить $ 137 миллионов компенсации своему бывшему работнику, что стало одной из самых высоких сумм, присужденных истцу в случае расовой дискриминации. Однако судья в ходе последовавших апелляций нашел эту сумму чрезмерной и снизил ее до $ 15 миллионов, несмотря на то, что он подтвердил первоначальное решение присяжных.

Стороны снова вернулись к суду после того, как Диаз отказался от сниженной суммы, но присяжные дальше снизили компенсацию, которую Tesla должна выплатить, до $ 3,2 миллиона. В то время адвокат Диаза заявил, что его подзащитного неправомерно атаковала защита, и что они уже запросили новое судебное разбирательство из-за нарушений. Похоже, что обе стороны в конечном итоге согласились на переговоры за закрытыми дверями.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#суд
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#Tesla