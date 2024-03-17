Завершился долгий судебный процесс против Tesla

Бывший оператор лифта известен тем, что подал иск на автомобильного производителя, обвиняя его в расовой дискриминации на рабочем месте. Он заявил, что стал жертвой дискриминации «прямо из времен Джима Кроу» как чернокожий человек. Диаз утверждал, что его коллеги оставляли рисунки свастики и расистские надписи на его рабочем месте и вокруг сборочного завода Tesla во Фримонте. Он также утверждал, что он и другие чернокожие работники были подвергнуты расистским оскорблениям, и что компания не принимала мер по урегулированию такого поведения, несмотря на многочисленные жалобы.

В 2021 году суд в Сан-Франциско обязал Tesla выплатить $ 137 миллионов компенсации своему бывшему работнику, что стало одной из самых высоких сумм, присужденных истцу в случае расовой дискриминации. Однако судья в ходе последовавших апелляций нашел эту сумму чрезмерной и снизил ее до $ 15 миллионов, несмотря на то, что он подтвердил первоначальное решение присяжных.

Стороны снова вернулись к суду после того, как Диаз отказался от сниженной суммы, но присяжные дальше снизили компенсацию, которую Tesla должна выплатить, до $ 3,2 миллиона. В то время адвокат Диаза заявил, что его подзащитного неправомерно атаковала защита, и что они уже запросили новое судебное разбирательство из-за нарушений. Похоже, что обе стороны в конечном итоге согласились на переговоры за закрытыми дверями.