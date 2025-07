Завирусившаяся в Spotify группа оказалась фейком — музыку для нее создал ИИ

Главный трек — Dust on the Wind, подозрительно напоминающий классический хит Dust in the Wind группы Kansas — собрал более 380 000 прослушиваний с 20 июня. Всего у «группы» свыше 470 000 слушателей в месяц.

Пользователи Reddit обратили внимание на странности: фото профиля и изображения участников выглядят сгенерированными, в описании группы якобы цитируется Billboard — но такой статьи не существует. Также в сети нет никаких упоминаний о членах коллектива.

Тем не менее, на странице The Velvet Sundown в Spotify нет никаких пометок об использовании ИИ. Более того, песни группы попадали в персональные рекомендации пользователей.

Единственный сервис, который пометил ее контент как сгенерированный ИИ — это Deezer, начавший маркировать такие треки в июне.

Отметим, что на фоне отсутствия регулирования, Spotify, Apple Music и Amazon пока не предпринимают никаких шагов для раскрытия ИИ-песен.