Завхоз год выдавал криптоферму за обогреватель

Завхоз небольшой гостиницы в провинциальном городе Семенове Нижегородской области сумел почти целый год добывать криптовалюту за счёт владельцев отеля. Об этом сообщается в новостной передаче «Кстати» Нижнего Новгорода.

Александр Шигин установил майнинговую ферму и выдавал её «то за обогреватель, то за сервер», в зависимости от времени года, а владельцы только удивлялись возросшим счетам за электричество.

Сумма, на которую домовитый завхоз сумел наворовать электричества, достигла полумиллиона рублей. Заподозрили неладное далеко не сразу, несмотря на счета по 45-50 тысяч рублей. Только когда коллеги Шигина обратили внимание, что он появляется в гостинице во внерабочее время и навещает свой сервер-обогреватель.

В конце концов коллеги разобрали ферму и отказались отдавать её Шигину, пока ситуация не разъяснится. Тем не менее, он сумел выманить оборудование, подкупив вахтёра и вывезя технику, пока директор отсутствовал.

По словам Шигина, он имеет всего 10 классов образования и никогда не занимался майнингом, а «обогреватель»принадлежит родственникам, попросившим временно сохранить оборудование, а потом планировавшим продать его.

Забавно, что после увольнение завхоз-майнер сумел добиться повторного найма через суд. Однако теперь в помещения гостиницы его не допускают, а доверяют только уборку территории.

Руководство отеля уже обратилось с заявлением о краже в полицию Семенова, которая обещала провести соответствующую проверку. Ранее аналогичную проверку провела местная прокуратура, но не смогла найти в случившемся состава преступления.