Завод Samsung переоборудовали для производства отечественных мониторов

Компания «Гравитон» начала производить мониторы и печатные платы на заводе Samsung, расположенном в Калужской области. Первая пробная партия составляет тысячу штук, а до конца первого квартала 2025 года планируется выпустить целых 60 тысяч мониторов. По словам операционного директора «Гравитона» Михаила Купче, продукция будет предназначена для государственных заказов, а стоимость мониторов с диагональю 24 и 27 дюймов начнётся от 10 тысяч рублей.

Напомним, что в 2022 году Samsung приостановила поставки в Россию, а в 2024 году передала свой завод в аренду российскому дистрибьютору VVP Group. По мнению юриста компании «ВМ—Право и консалтинг» Владимира Абрамова, материнская компания Samsung может столкнуться с репутационными рисками, если выяснится, что её продукция предназначена для российского государственного сектора. Заместитель генерального директора IT-холдинга Fplus Дмитрий Купцов также добавил, что управление заводом осуществляет VVP Group, поэтому южнокорейским владельцам не стоит переживать о производственных вопросах.

По оценкам директора по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилла Скворцова, производство 61 тысячи мониторов обойдётся в $1,2 миллиона. Он отметил, что переоборудование завода не потребуется, так как технологии для производства мониторов схожи с телевизионными. Однако есть риск, что если линии не будут загружены полностью, это может привести к убыткам для завода. По данным IT-холдинга Fplus, в первой половине 2024 года в России было продано 2,5 миллиона мониторов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.