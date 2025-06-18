Завод TSMC в Аризоне выпустил первые партии чипов для Apple, NVIDIA и AMD

Опубликовано 18 июня 2025, 03:001 мин.
Завод TSMC в Аризоне выпустил первые партии чипов для Apple, NVIDIA и AMDПроизводство стартовало на технологии N4, упаковка пока в Тайване
Завод тайваньской компании TSMC в Аризоне начал производство первых партий микрочипов для таких крупных клиентов, как Apple, NVIDIA и AMD. Производство стартовало с использованием 4-нанометровой технологии N4. В числе выпущенных продуктов — новые графические процессоры NVIDIA Blackwell, изготовленные по особой версии технологии под названием 4NP. После изготовления пластины с чипами отправляют в Тайвань для упаковки и окончательной сборки.
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Упаковка чипов — важный этап, на котором кремниевые пластины превращаются в готовые интегральные схемы, которые затем устанавливают на печатные платы для использования в устройствах и дата-центрах. В настоящее время TSMC сотрудничает с американской компанией Amkor, чтобы развивать технологии упаковки в США, но первая партия все же доставляется на тайваньские предприятия.