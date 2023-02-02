Заводу ИКЕА под Санкт-Петербургом нашли применение

По словам чиновника, новые товары, произведенные на предприятии, будут востребованы не только в России, но и за её пределами. Он также отметил, что до последнего регион сильно зависел от Европы — на его территории было создано 800 предприятий с иностранным капиталом.

Напомним, что ИКЕА закрыла свои торговые точки в России ещё 4 марта 2022 года. А вот фабрики компании простаивали лишь с июня.

Не так давно, в январе, появились слухи, согласно которым шведский гигант намерен завершить продажу своих фабрик в России к июлю 2023 года. Правда, до сих пор неизвестно, кто претендует на активы ИКЕА в нашей стране.

К слову, точные детали возобновления производства в Ленинградской области, такие как тип продукции, которая будет производиться, ещё не объявлены.