Заводы TSMC возобновили работу после землетрясения на Тайване

TSMC сообщила, что все затронутые заводы постепенно возобновляют производство. Системы электроснабжения и водообеспечения функционируют в нормальном режиме. В то же время компания продолжает проверку объектов и оценивает последствия временной приостановки деятельности.

Тайвань играет ключевую роль в производстве современных полупроводников. Заводы TSMC выпускают продукцию для таких технологических гигантов, как Nvidia и Apple. Несмотря на эвакуацию работников, структуры заводов не пострадали, а все сотрудники остались в безопасности, уточнили в компании.

Производитель микроэлектроники, United Microelectronics Corp. (UMC), также провел эвакуацию своих сотрудников. Представители UMC заявили, что не понесли значительных убытков. В настоящее время ведется проверка состояния производственных мощностей и оборудования.