Заявивший о создании биткоина учёный отказался от притязаний на технологию

В 2021 году организация Crypto Open Patent Alliance (COPA) подала в суд на Райта в силу его притязаний на технологию биткоина. Райт неоднократно заявлял, что является Сатоши Накамото и даже предоставлял суду документы, якобы доказывающие его слова. Но ни криптосообщество, ни суд не поверили в эти доводы.

Кроме того, Крейг Райт пытался судиться с другими членами криптосообщества и разработчиками, пытаясь их преследовать как владелец интеллектуальных прав на BTC. В итоге сам Райт теперь признан не только «псевдосатоши», но и инициатором исков для продвижения своей лжи.

«Суд установил, что доктор Райт "широко и неоднократно лгал суду" в своих показаниях и что он пытался создать ложное повествование, подделывая документы "в огромных масштабах" и представляя их в качестве доказательств. В целом, "вся его ложь и поддельные документы были направлены на поддержку его самой большой лжи: его утверждения, что он является Сатоши Накамото". Продвигая своё ложное утверждение о том, что он Сатоши, посредством многочисленных судебных исков, доктор Райт совершил "серьёзнейшее злоупотребление" процессом в судах Великобритании, Норвегии и США», — сказано в сообщении на сайте Райта.