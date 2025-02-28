Заявления Apple о «карбоновой нейтральности» Apple Watch назвали ложью и подали на компанию в суд

Группа покупателей из США обвиняет компанию в том, что ее маркетинговые заявления вводят в заблуждение.

В иске, поданном в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что Apple Watch Series 9, SE и Ultra 2 не являются углеродно нейтральными, как утверждает Apple. Истцы заявляют, что они либо не купили бы часы, либо заплатили бы за них меньше, если бы знали правду.

Apple использует проекты по компенсации выбросов в Кении и Китае, чтобы достичь заявленной нейтральности. Однако истцы считают, что эти программы не обеспечивают реального сокращения углеродного следа и выбросы были бы снижены и без участия компании.

В иске требуют выплаты компенсаций и запрета Apple на использование термина «карбоновая нейтральность» в рекламе.

Если суд примет сторону истцов, это может создать прецедент для пересмотра маркетинговых стратегий крупных технологических компаний.