Здоровый дух в здоровом теле: чем полезна для организма помощь другим

Анализы брали у 1054 людей в возрасте от 34 до 84 лет, они участвовали в опросе, который содержал вопросы о взаимоотношениях: например, как часто они получали помощь от друзей, семьи и романтических партнеров. Помимо этого, опрашиваемые оценивали свое стремление поддерживать близких и то, как часто возникали такие ситуации.



Затем они сдали образцы крови, в которых измеряли такие показатели, как интерлейкин-6 (ИЛ-6) — провоспалительный цитокин, влияющий на многие органы и системы организма. Высокие уровни ИЛ-6 зачастую связаны с риском заболеваний, в частности рака и болезней сердца.



Как показали результаты, более низкие показатели ИЛ-6 наблюдались у участников, которые не только имели отличные социальные отношения, но и были готовы оказывать поддержку в них.



Более того, наиболее заметной связь оказалась у женщин. “Это отражает идею о том, что социальные отношения для них зачастую важнее, чем для мужчин. Но размер нашей выборки был недостаточно велик, чтобы убедительно это показать. Будем изучать вопрос дальше”, — отметили исследователи.