Здоровый образ жизни снизил риск инсульта и деменции, несмотря на гены

Опубликовано 07 ноября 2024, 18:121 мин.
Здоровый образ жизни снизил риск инсульта и деменции, несмотря на геныОценка здоровья мозга помогает защититься от болезней
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что здоровый образ жизни может снизить риск инсульта, поздней депрессии и деменции даже у тех, кто генетически предрасположен к этим заболеваниям. Ученые из Массачусетской больницы общего профиля разработали инструмент Brain Care Score (BCS), позволяющий оценить уровень здоровых привычек и риск возрастных заболеваний мозга.
Анализ данных более 368 тысяч участников из британской базы данных показал, что люди с высоким BCS значительно реже страдают от инсультов и деменции, независимо от их генетической предрасположенности. Даже небольшое улучшение BCS на 5 баллов снижает риск заболеваний мозга.
Ученые отмечают, что здоровый образ жизни является мощным инструментом для всех, кто хочет сохранить здоровье мозга, включая тех, у кого высокие генетические риски. BCS помогает людям определить, какие привычки стоит изменить для улучшения здоровья мозга.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы сделать BCS еще более доступным и понятным, чтобы каждый мог заботиться о здоровье своего мозга без сложных медицинских знаний.