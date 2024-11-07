Здоровый образ жизни снизил риск инсульта и деменции, несмотря на гены

Анализ данных более 368 тысяч участников из британской базы данных показал, что люди с высоким BCS значительно реже страдают от инсультов и деменции, независимо от их генетической предрасположенности. Даже небольшое улучшение BCS на 5 баллов снижает риск заболеваний мозга.

Ученые отмечают, что здоровый образ жизни является мощным инструментом для всех, кто хочет сохранить здоровье мозга, включая тех, у кого высокие генетические риски. BCS помогает людям определить, какие привычки стоит изменить для улучшения здоровья мозга.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы сделать BCS еще более доступным и понятным, чтобы каждый мог заботиться о здоровье своего мозга без сложных медицинских знаний.