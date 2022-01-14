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Зеленая энергетика оказалась угрозой для редких видов животных

А точнее ее застройки
Флорида стремительно увеличивает установку объектов солнечной энергетики для борьбы с выбросами углекислого газа и изменением климата. Однако расширение использования возобновляемых источников энергии может сопровождаться экологическими проблемами, как например уменьшением обитаемой зоны редких животных.
Зеленая энергетика оказалась угрозой для редких видов животных

Флоридским пантерам необходимы, так называемые, коридоры дикой природы, где пантеры могут жить, гулять и заводить потомство, без опасности попасть на территорию людей. Более того, у них очень большие домашние ареалы - самцам требуется около 200 квадратных миль, и их выживание зависит от их способности свободно перемещаться.

Ученые из Флоридского атлантического университета выяснили, что солнечные панели могут не только блокировать пути к этим коридорам, но и быть травмоопасными для животных. Некоторые электростанции обнесены заборами с колючей проволокой, которая может стать причиной порезов пантер.

Исследователи призывают энергетические компании учитывать при проектировании предприятий наличие альтернативных маршрутов для животных, чтобы исключить негативное воздействие на природу.

Источник: FAU
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