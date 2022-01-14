Зеленая энергетика оказалась угрозой для редких видов животных

Флоридским пантерам необходимы, так называемые, коридоры дикой природы, где пантеры могут жить, гулять и заводить потомство, без опасности попасть на территорию людей. Более того, у них очень большие домашние ареалы - самцам требуется около 200 квадратных миль, и их выживание зависит от их способности свободно перемещаться.

Ученые из Флоридского атлантического университета выяснили, что солнечные панели могут не только блокировать пути к этим коридорам, но и быть травмоопасными для животных. Некоторые электростанции обнесены заборами с колючей проволокой, которая может стать причиной порезов пантер.

Исследователи призывают энергетические компании учитывать при проектировании предприятий наличие альтернативных маршрутов для животных, чтобы исключить негативное воздействие на природу.