Зеленая энергетика станет основной для Японии к 2040 году

Япония, которая является четвертой по величине экономикой мира, в прошлом году почти на 70% зависела от ископаемых источников энергии, что делает её энергосистему одной из самых грязных среди стран G7. В новой стратегии правительство поставило цель довести долю возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, до 40−50% к 2040 году, что значительно выше текущих 23%.

Новые планы также предусматривают снижение зависимости от ядерной энергетики, но при этом Япония продолжит использовать атомные станции для удовлетворения растущего спроса на энергию, особенно в связи с развитием таких отраслей, как искусственный интеллект и производство микрочипов. Ядерная энергия будет обеспечивать около 20% потребностей страны в электроэнергии к 2040 году.

В планах также намечено сокращение импорта угля, газа и нефти, которые в 2023 году составляли 70% энергетических потребностей Японии. Правительство планирует снизить этот показатель до 30−40% к 2040 году.