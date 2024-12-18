Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 08:15
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Зеленая энергетика станет основной для Японии к 2040 году

Для достижения углеродной нейтральности
Правительство Японии объявило о намерении сделать возобновляемые источники энергии основным источником электроэнергии к 2040 году. Это часть стратегии страны по достижению углеродной нейтральности к середине века.
Зеленая энергетика станет основной для Японии к 2040 году

© Ferra.ru

Япония, которая является четвертой по величине экономикой мира, в прошлом году почти на 70% зависела от ископаемых источников энергии, что делает её энергосистему одной из самых грязных среди стран G7. В новой стратегии правительство поставило цель довести долю возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, до 40−50% к 2040 году, что значительно выше текущих 23%.

Новые планы также предусматривают снижение зависимости от ядерной энергетики, но при этом Япония продолжит использовать атомные станции для удовлетворения растущего спроса на энергию, особенно в связи с развитием таких отраслей, как искусственный интеллект и производство микрочипов. Ядерная энергия будет обеспечивать около 20% потребностей страны в электроэнергии к 2040 году.

В планах также намечено сокращение импорта угля, газа и нефти, которые в 2023 году составляли 70% энергетических потребностей Японии. Правительство планирует снизить этот показатель до 30−40% к 2040 году.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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