«Зелёные» рассказали, как искусственный интеллект в сайтах-поисковиках ухудшит экологию

Сейчас чат-бот на искусственном интеллекте ChatGPT в свой поисковик внедрила Microsoft, в эту гонку ввязалась Google и другие технологические корпорации. Всё это приведёт к усилению мощностей вычислительных центров и росту потребления этими кластерами электроэнергии.

И всё это звенья одной цепи: в результате большего потребления электричества понадобится большее сжигание топлива для производства энергии, а также охлаждение систем. В итоге начнётся больший выброс углерода и, как следствие, усиление углеродного следа. В свою очередь, это приведёт к росту климатической эмиссии и повлияет на глобальное потепление.

Разумеется, климату это не сулит ничего хорошего. Потому что только на первом этапе развития нейросетей нагрузка на вычислительные мощности вырастет в 5 раз.

По словам соучредителя канадской компании QScale по созданию центров обработки данных Мартина Бушара, «Если они собираются часто переобучать модель и добавлять дополнительные параметры и прочее, это будет совершенно другой масштаб».

«В индексировании и поиске интернет-контента уже задействованы огромные ресурсы. Но подключение ИИ потребует затрат другого масштаба для поддержания работы и охлаждения крупных центров обработки данных», — подчеркнул профессор кибербезопасности австралийского университета Суррея Алан Вудворд.