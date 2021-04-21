Земле предрекли "возврат" на 35 миллионов лет назад

Так, согласно опубликованным данным, на данный момент глобальная температура увеличивается по самому худшему сценарию. Причиной этому послужили выбросы парниковых газов. В этой связи уже в ближайшие годы температура может стать равносильной тому показателю, который был характерен для Земли еще 35 млн лет назад.

Чернокульский отметил, что глобальная температура представляет из себя климатический показатель, и его изменение не будет способствовать появлению на планете гигантских носорогов.

“Вся система была иной. Совершенно была другая растительность, другое расположение материков. Не было там такого количества ледников, уровень океана был другим, химический состав атмосферы был другой”, — поделился эксперт.