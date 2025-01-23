Опубликовано 23 января 2025, 17:491 мин.
Землетрясение на Тайване затронуло до 20 000 полупроводников TSMC — их утилизируютПроизводственные потери будут минимальны, но сбои в поставках неизбежны
Недавнее землетрясение магнитудой 6.4, произошедшее на Тайване, затронуло производственные мощности TSMC, производителя полупроводников. Хотя компании удалось избежать серьезных разрушений, производственный процесс был приостановлен, а до 20 000 чипов в процессе обработки могут быть повреждены и, скорее всего, утилизированы.
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Землетрясение произошло 23 января в 12:17 ночи в южной части Тайваня, в районе деревни Дапу, на глубине 9,4 км. Это заставило TSMC эвакуировать сотрудников и приостановить производство на своих заводах в Южном и Центральном Тайване.
Затронутыми оказались ключевые производственные площадки TSMC, такие как Fab 18, на котором производятся чипы с использованием 3-нм технологии, и другие заводы, занимающиеся выпуском чипов на 4- и 5-нм процессах. Ожидается, что от 10 000 до 20 000 полупроводников, находящихся в процессе обработки, могут быть повреждены. Хотя часть из них возможно удастся завершить, большинство придется выбросить, что приведет к задержкам поставок чипов.