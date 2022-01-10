Землетрясение разрушило часть Великой Китайской стены

Два метра Великой стены обрушились в уезде Шаньдань северо-западной китайской провинции Ганьсу, который находится в 114 километрах от эпицентра землетрясения в уезде Мэньюань в Хайбэй-Тибетской автономной префектуре в Цинхае.

После сильного сейсмического толчка власти организовали проверку местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Была установлена первичная защита, а также ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Землетрясение произошло в малонаселенном районе, однако толчки ощутили несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили ранения, восемь из которых уже выписаны из больниц, а один все еще находится под наблюдением.

Ши Ючэн, глава агентства по землетрясениям провинции Ганьсу, сообщил СМИ, что ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра, который расположен в сейсмоопасном поясе, а местные жители уже привыкли к толчкам.